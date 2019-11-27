2019-11-27T03:29:10+03:00
Происшествия

В Новокузнецке грабитель голыми руками разбил стекло в салоне связи

Мужчина похитил с витрины три мобильных телефона
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке грабитель голыми руками разбил стекло в салоне связиВ Новокузнецке грабитель голыми руками разбил стекло в салоне связиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Новокузнецке рецидивист похитил из местного салона связи три мобильных телефона. Перед этим он голыми руками разбил витринное стекло.

О краже гаджетов полицейским рассказала продавец салона связи. По словам женщины, преступником был молодой человек, который внезапно ворвался в помещение, руками разбил стекло и, прихватив технику, скрылся. Сумма ущерба составила 26 тысяч рублей.

Проанализировав аналогичные преступления в других городах, полицейские установили, что за подобный грабеж к уголовной ответственности уже привлекался житель Прокопьевска. Догадка подтвердилась - работницы торговой сети опознали подозреваемого по фотографии.

-Нападавшим оказался 27-летний рецидивист из Прокопьевска. Подозреваемый был задержан, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - Он полностью признал свою вину и рассказал, что продал похищенные телефоны прохожим за 20 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за грабеж, ему грозит до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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