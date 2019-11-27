2019-11-27T06:40:45+03:00
Общество

Кемеровские хирурги спасли пациента с редкой травмой позвоночника

Для этого они применили новую технологию лечения
Ирина АВТУШКО
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Кемеровские хирурги спасли пациента с редкой травмой позвоночникаКемеровские хирурги спасли пациента с редкой травмой позвоночникаФото: Александр ГЛУЗ
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Хирурги Кемеровской областной больницы имени Беляева смогли помочь пациенту с редкой травмой позвоночника. Для этого хирурги использовали новую технологию лечения.

В больницу поступил мужчина, который жаловался на неврологические нарушения после травмы. При обследовании врачи обнаружили у него перелом второго шейного позвонка и смещение первого позвонка. В результате был сдавлен спинной мозг и появились неврологические расстройства.

Врачами было принято решение о проведении операции для освобождения спинного мозга, а также установке пациенту специальной стабилизирующей конструкции.

В время операции пациенту поставили специальную стабилизирующую конструкцию. Фото: ДОЗН КО

В время операции пациенту поставили специальную стабилизирующую конструкцию. Фото: ДОЗН КО

- Такие травмы встречаются крайне редко. Примененная нами методика лечения отличается высокой эффективностью и минимальной степенью травматизации. Она дает возможность максимально сохранить нормальные функции позвоночника, - пояснил врач-нейрохирург Евгений Мелешин.

И если раньше пациенты с такими заболеваниями проходили реабилитацию несколько лет, то новый метод позволяет госпитализировать человека максимум на 10 дней, а срок реабилитации сокращается до трех месяцев.

Сейчас прооперированный мужчина чувствует себя удовлетворительно и после восстановления готов вернуться к работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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