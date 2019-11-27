2019-11-27T13:50:18+03:00
Происшествия

Школьница из Кузбасса ушла к другу и пропала

Родители забили тревогу, когда девушка не вернулась с прогулки
Екатерина РОМАНОВА
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Школьница из Кузбасса ушла к другу и пропалаШкольница из Кузбасса ушла к другу и пропалаФото: Екатерина РОМАНОВА
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14-летняя школьница из Прокопьевска ушла на прогулку и не вернулась к оговоренному времени. Девочку искали сотрудники уголовного розыска, участковые и инспекторы ПДН.

Родители 14-летней девочки обратились в полицию за помощью: их дочь-семиклассница ушла на прогулку и не вернулась домой. Девочка не выходила на связь с родителями, и им не было известно, где она может находиться. В случаях пропажи детей дорога каждая минута, и сотрудники полиции тут же приступили к поиску девочки. Экипажи полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные пытались установить, куда же могла подеваться школьница.

Вскоре им удалось установить, где находится девочка. Как оказалось, она была в гостях у своего друга, 12-летнего подростка. Также сотрудники правоохранительных органов выяснили, что противоправных действий в отношении нее не совершалось.

Девочку привезли домой, а потом сотрудники полиции долго беседовали и с ней самой, и с ее родителями. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, в отношении родителей и девочки, и ее друга составили протоколы о неисполнении родительских обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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