В Новокузнецке автобус с шахтера протаранил столб

СЕГОДНЯ 08:37 2019-11-28T08:57:14+03:00

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В Новокузнецке автобус, в котором находились работники шахты, в резался в столб. Внутри находилось одиннадцать горняков.

Событие произошло в ночь на 28 ноября. Кадры с места происшествия в сети опубликовали одни из очевидцев аварии. На снимках видно, левая часть автобуса, перевозившего горняков на местную шахту, сильно измята, бампер пробит и значительно поврежден.

По данным ГИБДД, столкновение произошло 2:45 в районе здания № 95 по проспекту Строителей

– По предварительным данным, 56-летний водитель НефАЗа не справился с управлением и совершил наезд на опору освещения. В автобусе было одиннадцать человек, никто не пострадал, – отмечают в областной ГИБДД.

Отметим, сейчас сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU