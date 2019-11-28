В Новокузнецке автобус с шахтера протаранил столб
В Новокузнецке автобус, в котором находились работники шахты, в резался в столб. Внутри находилось одиннадцать горняков.
Событие произошло в ночь на 28 ноября. Кадры с места происшествия в сети опубликовали одни из очевидцев аварии. На снимках видно, левая часть автобуса, перевозившего горняков на местную шахту, сильно измята, бампер пробит и значительно поврежден.
По данным ГИБДД, столкновение произошло 2:45 в районе здания № 95 по проспекту Строителей
– По предварительным данным, 56-летний водитель НефАЗа не справился с управлением и совершил наезд на опору освещения. В автобусе было одиннадцать человек, никто не пострадал, – отмечают в областной ГИБДД.
Отметим, сейчас сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU