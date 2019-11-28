Житель Междуреченска получил ножом в живот за просьбу не шуметь

СЕГОДНЯ 11:01 2019-11-28T11:32:17+03:00

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В Междуреченске мужчина получил ножевое ранение в живот за то, что сделал замечание шумному соседу. Тот слишком громко слушал музыку.

В июне этого года в городскую больницу поступил мужчина с ножевым ранением в область живота. Медики незамедлительно передали информацию полицейским. Как выяснилось, ранение горожанин получил в результате бытового конфликта с соседом на лестничной площадке своего дома. Потерпевший пришел к нему с замечанием на слишком громкую музыку, после чего между мужчинами произошел словесный конфликт, перешедший в поножовщину.

- Доказательства, собранные следствием, судом были признаны достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - В качестве наказания ему назначено пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU