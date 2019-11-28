2019-11-28T11:44:00+03:00
Общество

В Кемерове готовят проект парковой зоны на реке Искитимка

К строительству планируют приступить летом следующего года
Яна ПОПОВА
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В Кемерове готовят проект парковой зоны на реке ИскитимкаВ Кемерове готовят проект парковой зоны на реке ИскитимкаФото: Екатерина БОРМОТОВА
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Власти рассказали о подготовке проекта парковой зоны на реке Искитимка в Кемерове. Строительство планируют начать летом 2020 года.

В областном департаменте строительства рассказали, что для разработки проекта привлекли специалистов института «Кузбасспроект», экспертов главного управления архитектуры и градостроительства Кемеровской области, а также зарубежных архитекторов. Они решили, что необходимо преобразовать границы от проспекта Ленина до реки Томь, а также Парк Победы и Парк «Антошка».

В частности, военную технику в Парке Победы специалисты предлагают собрать в одном месте, а эти площади площади использовать более рационально. Также планируется разместить в парке административное здание с помещениями общественного назначения, кафе и организовать дополнительные парковочные места по улице Мичурина.

— Важно предусмотреть зонирование парка пo направлениям. В одном местe — площадка для детей, в другом — спортивная зона, в третьем — дорожки для скандинавской ходьбы или велопрогулок, в четвертом — местo отдыха у воды, — дополняет замгубернатора по строительству Глеб Орлов.

Отметим, планируется, что работу над проектом завершат до конца марта 2020 года, а к его реализации приступят уже летом 2020-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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