Запустить фейерверки в Новый год в Кемерове можно будет с 30 площадок
Яркие фейерверки на Новый год - красивая традиция. В этом году в областном центре обустроят 30 площадок, где горожане смогут устроить собственные салюты.
В преддверии начала новогодних мероприятий глава Кемерова Илья Середюк рассказал о том, где жители областного центра смогут запускать фейерверки. По его словам, в прошлом году многие были недовольны тем, что не было специально обозначенных мест для безопасного проведения фейерверков.
- В этом году по просьбам кемеровчан мы определили 30 таких мест, - добавил Илья Середюк. - В ближайшее время этот перечень будет опубликован.
К слову, в каждом районе города в честь наступления Нового года будет проходить множество мероприятий – порядка тысячи. А чтобы обеспечить безопасность граждан во время их проведения, в новогодние праздники в Кемерове будет задействовано 300 сотрудников полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU