2019-11-28T12:17:08+03:00
Общество

Запустить фейерверки в Новый год в Кемерове можно будет с 30 площадок

Перечень площадок появится в ближайшее время
Екатерина РОМАНОВА
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Запустить фейерверки в Новый год в Кемерове можно будет с 30 площадокЗапустить фейерверки в Новый год в Кемерове можно будет с 30 площадокФото: Алексей БУЛАТОВ
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Яркие фейерверки на Новый год - красивая традиция. В этом году в областном центре обустроят 30 площадок, где горожане смогут устроить собственные салюты.

В преддверии начала новогодних мероприятий глава Кемерова Илья Середюк рассказал о том, где жители областного центра смогут запускать фейерверки. По его словам, в прошлом году многие были недовольны тем, что не было специально обозначенных мест для безопасного проведения фейерверков.

- В этом году по просьбам кемеровчан мы определили 30 таких мест, - добавил Илья Середюк. - В ближайшее время этот перечень будет опубликован.

К слову, в каждом районе города в честь наступления Нового года будет проходить множество мероприятий – порядка тысячи. А чтобы обеспечить безопасность граждан во время их проведения, в новогодние праздники в Кемерове будет задействовано 300 сотрудников полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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