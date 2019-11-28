В Кузбассе заболеваемость ОРВИ достигла эпидемического порога

СЕГОДНЯ 12:40 2019-11-28T12:40:27+03:00

За прошедшую неделю за помощью обратилось более 13,5 тысячи человек

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В Кузбассе за медицинской помощью по поводу острых респираторных заболеваний на прошедшей неделе обратилось 13 584 жителя. Данный показатель составил 50,8 случая на 10 тысяч населения, что соответствует эпидемическому порогу.

Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области, исследован клинический материал от 79 обратившихся больных. Причиной недомогания названы негриппозные вирусы. При этом групповых случаев заболевания ОРВИ не зафиксировано.

-По состоянию на 25 ноября в Кемеровской области привито против гриппа более 1,2 миллиона человек — 45,5 процента от численности населения, - рассказали в ведомстве. - Массовая прививочная кампания, которая проводилась за счет средств федерального бюджета, практически завершена.

ИСТОЧНИК KP.RU