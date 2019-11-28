2019-11-28T12:40:27+03:00
Общество

В Кузбассе заболеваемость ОРВИ достигла эпидемического порога

За прошедшую неделю за помощью обратилось более 13,5 тысячи человек
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбассе заболеваемость ОРВИ достигла эпидемического порогаВ Кузбассе заболеваемость ОРВИ достигла эпидемического порогаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Кузбассе за медицинской помощью по поводу острых респираторных заболеваний на прошедшей неделе обратилось 13 584 жителя. Данный показатель составил 50,8 случая на 10 тысяч населения, что соответствует эпидемическому порогу.

Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области, исследован клинический материал от 79 обратившихся больных. Причиной недомогания названы негриппозные вирусы. При этом групповых случаев заболевания ОРВИ не зафиксировано.

-По состоянию на 25 ноября в Кемеровской области привито против гриппа более 1,2 миллиона человек — 45,5 процента от численности населения, - рассказали в ведомстве. - Массовая прививочная кампания, которая проводилась за счет средств федерального бюджета, практически завершена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбассовец пойдет под суд за истязание 6-летнего ребенка
Кузбассовец хотел помирить родителей и погиб от руки отца
Запустить фейерверки в Новый год в Кемерове можно будет с 30 площадок
В Кемерове готовят проект парковой зоны на реке Искитимке
Снижают «по-черному»: обвал ставок по потребительским кредитам
Житель Междуреченска получил ножом в живот за просьбу не шуметь
В Кузбассе 14-летний подросток вымогал у приятеля деньги и угрожал избить
Крупный срок за крупный груз: кузбассовец перевозил наркотики электричкой
В Кемерове массажный салон незаконно торговал коньяком и водкой
Без работы не останутся: в Кузбассе самая низкая в Сибири конкуренция среди соискателей
Полиция проводит проверку по факту столкновения автомобиля с поездом в Кузбассе
В Новокузнецке автобус с шахтерами протаранил столб
В Кузбассе 12-летнюю девочку избавили от ненужной операции
Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Кузбассе
Кузбасские полицейские вернулись со службы на Северном Кавказе
В Кузбассе поймали находящегося в розыске вора-рецидивиста
Остались без чая и кофе: в Кузбассе закрыли опасное кафе
Кемеровская елка стала поводом для шуток Ивана Урганта
В Кемерове изменится расписание пригородных автобусов
Кузбассовцы жалуются на гуляющих возле домов медведей