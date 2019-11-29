Кузбасским пожарным вручили новые машины

СЕГОДНЯ 06:00 2019-11-29T06:00:17+03:00

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Пожарные Кузбасса получили в свое распоряжение новые машины. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев в своем официальном аккаунте в соцсетях. Он отметил, что миссия бойцов пожарной охраны – защищать людей и их имущество, чему должна помочь новая спецтехника.

-По федеральной программе, направленной на обновление пожарной техники, сразу четыре территории получили новые пожарные машины. Это Кемерово, Гурьевск, Юрга и райцентр Промышленная, - рассказал Сергей Цивилев.

Все новые машины – повышенной проходимости, также у них увеличен объем цистерн, что позволит увеличить время работы пожарного автомобиля на месте возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU