В Кемерове силовики ликвидировали террористов в колонии
В Кемерове прошло командно-штабное учение «Гроза-2019», в рамках которого силовики отработали ликвидацию условных террористов и освобождение заложников.
В учении приняли участие силы и средства Оперативного штаба в Кемеровской области - ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, ФСО, Росгвардия, Минобороны, СК, администрация Кемеровской области, другие органы исполнительной власти.
По замыслу, на территорию местной исправительной колонии №43 проникла группа неизвестных и захватила административное здание, а также заложников из числа сотрудников. Часть заложников была освобождения по мере того, как выполнялись требования «террористов». Далее последовал штурм здания, в ходе которого оставшиеся заложники освобождены, а преступники ликвидированы.
-В ходе учений отрабатывались мероприятия, направленные на практическую отработку вопросов организации и осуществления первоочередных мер по пресечению террористического акта на объекте органов государственной власти и местного самоуправления, а также в прилегающей части города, - отметили в УФСБ России по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU