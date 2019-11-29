2019-11-29T07:12:54+03:00
Общество

В Кемерове силовики ликвидировали террористов в колонии

Данные действия отрабатывались в рамках командно-штабного учения
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове силовики ликвидировали террористов в колонии. Фото: УФСБВ Кемерове силовики ликвидировали террористов в колонии. Фото: УФСБ
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В Кемерове прошло командно-штабное учение «Гроза-2019», в рамках которого силовики отработали ликвидацию условных террористов и освобождение заложников.

В учении приняли участие силы и средства Оперативного штаба в Кемеровской области - ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, ФСО, Росгвардия, Минобороны, СК, администрация Кемеровской области, другие органы исполнительной власти.

По замыслу, на территорию местной исправительной колонии №43 проникла группа неизвестных и захватила административное здание, а также заложников из числа сотрудников. Часть заложников была освобождения по мере того, как выполнялись требования «террористов». Далее последовал штурм здания, в ходе которого оставшиеся заложники освобождены, а преступники ликвидированы.

-В ходе учений отрабатывались мероприятия, направленные на практическую отработку вопросов организации и осуществления первоочередных мер по пресечению террористического акта на объекте органов государственной власти и местного самоуправления, а также в прилегающей части города, - отметили в УФСБ России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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