2019-11-29T11:04:28+03:00
Общество

Автомат, ружья и тысячи патронов: кузбассовец хранил дома арсенал оружия

Опасную коллекцию он собрал ради интереса
Ирина АВТУШКО
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Автомат, ружья и тысячи патронов: кузбассовец хранил дома арсенал оружия. Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиАвтомат, ружья и тысячи патронов: кузбассовец хранил дома арсенал оружия. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Кузбассе 52-летний мужчина собрал у себя дома внушительный арсенал оружия. В коллекции числились автомат, ружья, порох и тысячи патронов.

Житель деревни Старочервово Кемеровского района впечатлил полицейских собранной у него коллекцией оружия и боеприпасов. Опасная находка обнаружилась в августе этого года после комплекса оперативно-розыскных мероприятий. В жилище мужчины нашли шесть единиц оружия - автомат, два охотничьих ружья, два охотничьих карабина и травматический пистолет, а также три банки пороха и более 4100 патронов охотничьих и для спортивного оружия

-Обвиняемый пояснил, что все это он собирал ради интереса для создания своей коллекции, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - В настоящее время дознание по уголовному делу завершено. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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