В Кемерове водитель такси пойдет под суд за смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 14:51 2019-11-29T16:49:30+03:00

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В Кемерове предстанет перед судом мужчина, по вине которого произошла смертельная авария. В ДТП погибла женщина.

В январе этого года 40-летний кемеровчанин двигался по улице Нахимова в Рудничном районе на своем Kia Rio. При управлении автомобилем он пренебрег правилами дорожного движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с отечественным автомобилем, за рулем которого находилась 27-летняя кемеровчанка. От удара машина вылетела на обочину и перевернулась. При этом водитель получила травмы, а ее 56-летняя пассажирка скончалась на месте.

Прибывших на место полицейских нарушитель пытался убедить в том, что перед поездкой он перенес инфаркт, а потому плохо себя чувствовал и допустил аварию.

- Проведенные в ходе расследования медицинские экспертизы не подтвердили его версию. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU