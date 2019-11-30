СЕГОДНЯ 05:04 2019-11-30T05:04:24+03:00

В Кузбассе за нарушения на месяц закрыли школу Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сотрудники Управления Роспотребнадзора Кемеровской области приостановили работу помещений кузбасской школы. При выездной проверке в учреждении нашли нарушения.

В поселке Новый Каракан Беловского района временно запрещена эксплуатация помещений средней общеобразовательной школы. При осмотре двухэтажного здания обнаружилось, что температура на обоих этажах не соответствует гигиеническим нормативам. Из-за угрозы здоровью детей учреждение закрыли, а материалы дела передали в Беловский городской суд.

-Постановлением Беловского городского суда Кемеровской области юридическое лицо МБОУ «Новокараканская СОШ» привлечено к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде административного приостановления – эксплуатации помещений школы сроком на 30 суток, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU