2019-11-30T05:04:24+03:00
Общество

В Кузбассе за нарушения на месяц закрыли школу

Поводом послужила проверка Роспотребнадзора
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбассе за нарушения на месяц закрыли школуВ Кузбассе за нарушения на месяц закрыли школуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сотрудники Управления Роспотребнадзора Кемеровской области приостановили работу помещений кузбасской школы. При выездной проверке в учреждении нашли нарушения.

В поселке Новый Каракан Беловского района временно запрещена эксплуатация помещений средней общеобразовательной школы. При осмотре двухэтажного здания обнаружилось, что температура на обоих этажах не соответствует гигиеническим нормативам. Из-за угрозы здоровью детей учреждение закрыли, а материалы дела передали в Беловский городской суд.

-Постановлением Беловского городского суда Кемеровской области юридическое лицо МБОУ «Новокараканская СОШ» привлечено к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде административного приостановления – эксплуатации помещений школы сроком на 30 суток, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
9 баллов: Кемерово встал в огромных пробках
В Кемерове водитель такси пойдет под суд за смертельное ДТП
В Кемерове изменится расписание трех автобусов
В Кузбассе начали открывать ледовые переправы
Кузбассовец прошел 25 километров по тайге для спасения товарищей
Вместо шансона: в кемеровских маршрутках заиграла классическая музыка
Автомат, ружья и тысячи патронов: кузбассовец хранил дома арсенал оружия
В Кузбассе на парковке упал автокран
В Кузбассе девятиклассница украла алкоголь, чтобы угодить взрослому приятелю
Мэр Новокузнецка рассказал о ремонте Бызовского шоссе
В Кузбассе назначен новый начальник департамента образования и науки
Продукты горения: в Кузбассе произошел пожар на базе с продовольственными товарами
Ушел в отставку начальник департамента образования и науки Кемеровской области Артур Чепкасов
Депутаты предложили переименовать Новокузнецк
В центре Кемерова перекроют движение
В Кемерове силовики ликвидировали террористов в колонии
Кузбассовцы стали чаще использовать маткапитал на образование детей
Кузбасским пожарным вручили новые машины
Салюта не будет: в Кузбассе уничтожили 882 единицы пиротехники
В кемеровском парке Ангелов построят каток
В кузбасском магазине задержали сладкого вора
Кузбассовец пойдет под суд за истязание 6-летнего ребенка