За ложные вызовы полиции кузбассовцы заплатили 185 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:03 2019-11-30T06:03:09+03:00

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С начала 2019 года кузбассовцы заплатили штрафов на сумму более 185 тысяч рублей за ложный вызов полиции. К ответственности стражи порядка привлекли около 650 человек.

Случай, достойный сюжета бразильского сериала, произошел в Новокузнецке. Диспетчерам скорой помощи поступила информация о том, что у продуктового магазина в частном секторе находится мужчина с ножевыми ранениями. Представители экстренных служб выехали на место.

Как оказалось, вызов был ложный. Звонившего быстро установили. Это был 22-летний горожанин, которого бросила жена. Встретив благоверную у магазина, к тому времени уже нетрезвый мужчина пригрозил, что поранит себя ножом в живот, а вину свалит на нее. А чтобы женщина поверила, позвонил в скорую. Однако женщина на провокации не поддалась, с бывшим мужем общаться отказалась и ушла. Нарушитель тут же передумал наносить себе увечья и пошел домой.

Нашедшие горожанина полицейские составили административный протокол и выписали тысячу рублей штрафа.

Отметим, что по закону штраф за ложный вызов составляет от тысячи до полутора тысяч рублей. Кроме того, нарушителям предъявляются иски о возмещении материального ущерба, то есть затрат, понесенных на отработку подобных сообщений. В этом году за ложные вызовы сотрудников полиции кузбассовцам было предъявлено 91 исковое заявление, судом удовлетворены 76 из них на общую сумму более 185 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU