В Кемерове поймали серийного веловора

СЕГОДНЯ 07:32 2019-11-30T07:32:45+03:00

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В Кемерове полицейские поймали серийного похитителя велосипедов. Транспорт он угонял из подъездов жилых домов.

О пропаже своего велосипеда в сентябре этого года стражам порядка сообщила 30-летняя жительница областного центра. По словам женщины, у нее украли велосипед стоимостью 30 тысяч рублей. Полицейские организовали розыск и задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний безработный местный житель. При этом похищенный велосипед в его послужном списке был не единственным - полицейские установили, что за два дня он похитил сразу три велосипеда.

-Он проникал в подъезд с и похищал ничем не закрепленные велосипеды, скрываясь с мест преступления на чужом транспорте, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Похищенное злоумышленник продавал в ломбарды.

В ближайшее время возбужденное в отношении веловора уголовное дело будет рассматриваться в суде. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU