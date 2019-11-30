В Кемерове поймали серийного веловора
В Кемерове полицейские поймали серийного похитителя велосипедов. Транспорт он угонял из подъездов жилых домов.
О пропаже своего велосипеда в сентябре этого года стражам порядка сообщила 30-летняя жительница областного центра. По словам женщины, у нее украли велосипед стоимостью 30 тысяч рублей. Полицейские организовали розыск и задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний безработный местный житель. При этом похищенный велосипед в его послужном списке был не единственным - полицейские установили, что за два дня он похитил сразу три велосипеда.
-Он проникал в подъезд с и похищал ничем не закрепленные велосипеды, скрываясь с мест преступления на чужом транспорте, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Похищенное злоумышленник продавал в ломбарды.
В ближайшее время возбужденное в отношении веловора уголовное дело будет рассматриваться в суде. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU