На автовокзале в Кемерове появились бесплатные зарядки для телефонов
Они расположены в зале ожидания и кассовом зале
На автовокзале в Кемерове появились бесплатные зарядки для телефонов. Фото: ГУ "Кузбасспассажиравтотранс"
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В помещении автовокзала в Кемерове для удобства пассажиров установили зарядки для мобильных устройств.
Одна из них расположена на втором этаже в зале ожидания. В качестве места для второй выбрали переход в кассовый зал, находящийся на первом этаже. При этом за пользование автоматами пассажирам не придется вносить какую-либо сумму.
-Услуга по зарядке мобильного устройства для посетителей автовокзала предоставляется бесплатно, - сообщили в пресс-службе ГУ «Кузбасспассажиравтотранс».
ИСТОЧНИК KP.RU