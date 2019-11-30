СЕГОДНЯ 08:42 2019-11-30T08:42:21+03:00

На автовокзале в Кемерове появились бесплатные зарядки для телефонов. Фото: ГУ "Кузбасспассажиравтотранс"

Они расположены в зале ожидания и кассовом зале

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В помещении автовокзала в Кемерове для удобства пассажиров установили зарядки для мобильных устройств.

Одна из них расположена на втором этаже в зале ожидания. В качестве места для второй выбрали переход в кассовый зал, находящийся на первом этаже. При этом за пользование автоматами пассажирам не придется вносить какую-либо сумму.

-Услуга по зарядке мобильного устройства для посетителей автовокзала предоставляется бесплатно, - сообщили в пресс-службе ГУ «Кузбасспассажиравтотранс».

ИСТОЧНИК KP.RU