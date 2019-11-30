В Кемерове появится шоссе имени космонавта Алексея Леонова

СЕГОДНЯ 09:31 2019-11-30T09:31:25+03:00

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В Кемерове участок автомобильной дороги от международного аэропорта имени Алексея Леонова до улицы Терешковой будет носить свое название. Переименовать его решили депутаты кемеровского Горсовета.

В областном центре 29 ноября состоялась 49-е заседание городского Совета народных депутатов, где обсуждался ряд вопросов. Одним из них стало присвоение участку городской дороги нового названия - «Шоссе имени А.А. Леонова»

-Настоящее решение вступает в силу после его опубликования, - говориться в документах по итогам заседания.

Напомним, что уроженец Кузбасса, прославленный космонавт Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос и проведший там 12 минут, скончался 11 октября текущего года на 86-м году жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU