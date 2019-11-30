2019-11-30T11:28:58+03:00
Происшествия

В страшной аварии на трассе Кемерово - Новосибирск погиб водитель фуры

Инцидент произошел в пятницу, 29 ноября
Мария КОЛОСОВА
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В страшной аварии на трассе Кемерово - Новосибирск погиб водитель фуры. Фото: Служба эвакуации "АСТ 54"/ vk.comВ страшной аварии на трассе Кемерово - Новосибирск погиб водитель фуры. Фото: Служба эвакуации "АСТ 54"/ vk.com
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На участке трассы Кемерово Новосибирск при ДТП погиб водитель фуры. Инцидент произошел в Болотнинском районе Новосибирской области.

29 ноября в 12.20 на 98-м километре трассы Р-255 «Сибирь» водитель грузового автомобиля Freightliner не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с движущимся ему навстречу грузовиком IVECO, за рулем которого находился 46-летний житель Свердловской области.

-В результате аварии произошло возгорание автомобиля Freightliner, в котором после локализации пожара был обнаружен труп водителя. Им оказался житель поселка Краснообск 1974 года рождения, - сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В свою очередь водитель грузовик получил различные травмы и был доставлен в районную больницу. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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