В страшной аварии на трассе Кемерово - Новосибирск погиб водитель фуры
На участке трассы Кемерово Новосибирск при ДТП погиб водитель фуры. Инцидент произошел в Болотнинском районе Новосибирской области.
29 ноября в 12.20 на 98-м километре трассы Р-255 «Сибирь» водитель грузового автомобиля Freightliner не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с движущимся ему навстречу грузовиком IVECO, за рулем которого находился 46-летний житель Свердловской области.
-В результате аварии произошло возгорание автомобиля Freightliner, в котором после локализации пожара был обнаружен труп водителя. Им оказался житель поселка Краснообск 1974 года рождения, - сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
В свою очередь водитель грузовик получил различные травмы и был доставлен в районную больницу. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU