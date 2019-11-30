СЕГОДНЯ 14:10 2019-11-30T14:10:20+03:00

Усиленный режим очистки путей от снега введен на станциях и перегонах Кузбасса Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Кузбасском регионе Западно-Сибирской железной дороги введен усиленный режим круглосуточной очистки путей от снега. В уборке задействовано более 40 единиц техники.

Для обеспечения безопасности движения железнодорожники организовали круглосуточный режим очистки путей от снега. С начала зимнего сезона с железнодорожного полотна убрано более 231 тысяча кубометров снега. В общей сложности очищено более 9,2 тысячи километров путей.

-При уборке особое внимание уделяется горным участкам, расположенным в районах Кузнецкого Алатау и Горной Шории. В Кузбасском регионе ЗСЖД усиленно ведутся работы по очистке от снега на перегонах в районе станций Междуреченск, Артышта-2, Тайга, Топки, Мундыбаш, Учулен, Кондома, Алгаин, Таштагол, - рассказали в пресс-службе ЗСЖД.

Каждые сутки на борьбу со снегом выходит более тысячи работников путевых дистанций, локомотивных депо, станций и других железнодорожных предприятий. Им помогают автоматизированные системы пневмообдувки и электрообогрева стрелочных переводов.

Контроль за погдой ведется постоянно, и в ближайшее время железнодорожники предсказывают усиление снегопадов. В связи с этим может быть увеличено и количество спецтехники, занятой в работах. Сейчас полотно очищают порядка 40 машин.

ИСТОЧНИК KP.RU