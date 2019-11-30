Из Новокузнецка снова запускают автобусы в Казахстан
Автобус будет следовать до Караганды
Из Новокузнецка снова запускают автобусы в Казахстан. Фото: Пресс-служба АКО
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В области возобновляет свою работу автобусный маршрут из Новокузнецка в Казахстан. Рейс будет следовать в Караганду.
В декабре в Кузбассе возобновляется автобусное сообщение по маршруту Новокузнецк – Караганда. Как отметили в ГУ «Кузбасспассажиравтотранс», для пассажиров это уникальная возможность провести новогодние праздники в Казахстане. Согласно утвержденному графику, автобус будет отправляться 22, 24, 27 и 29 декабря от новокузнецкого автовокзала. Время отправления – 14.00. Билеты уже сейчас можно найти в продаже.
ИСТОЧНИК KP.RU