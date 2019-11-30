Из Новокузнецка снова запускают автобусы в Казахстан

СЕГОДНЯ 15:07 2019-11-30T15:07:51+03:00

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В области возобновляет свою работу автобусный маршрут из Новокузнецка в Казахстан. Рейс будет следовать в Караганду.

В декабре в Кузбассе возобновляется автобусное сообщение по маршруту Новокузнецк – Караганда. Как отметили в ГУ «Кузбасспассажиравтотранс», для пассажиров это уникальная возможность провести новогодние праздники в Казахстане. Согласно утвержденному графику, автобус будет отправляться 22, 24, 27 и 29 декабря от новокузнецкого автовокзала. Время отправления – 14.00. Билеты уже сейчас можно найти в продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU