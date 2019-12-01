Законодательное собрание заработало в Кузбассе

СЕГОДНЯ 15:11 2019-12-01T15:11:30+03:00

А вот Совета народных депутатов Кузбасса больше нет

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С 1 декабря 2019 года Совет народных депутатов официально переименован. Теперь он называется Законодательным собранием.

В воскресенье, 1 декабря, вступил в силу закон о переименовании Совета народных депутатов в Законодательное собрание или Парламент, как его сокращенно можно называть.

Напомним, закон «О Законодательном Собрании Кемеровской области – Кузбасса» был принят депутатами областного совета на сессии 15 ноября. 21 ноября этот закон был подписан, а вступил в силу он 1 декабря.

- Именно словосочетание «Законодательное собрание» отражает основную функцию данного органа государственной власти - законотворчество, - отметил во время принятия закона Юрий Скворцов, заместитель председателя тогда еще Совета народных депутатов Кемеровской области, а теперь Законодательного собрания.

ИСТОЧНИК KP.RU