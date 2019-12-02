2019-12-02T03:29:12+03:00
Общество

Несколько кузбасских судей отказались от врученных юбилейных медалей

Об этом сообщает Кемеровский районный суд
Екатерина РОМАНОВА
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Несколько кузбасских судей отказались от врученных юбилейных медалейНесколько кузбасских судей отказались от врученных юбилейных медалейФото: Сергей ГАПОН
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Сразу несколько кузбасских судей отказались от медалей, который были вручены им в сентябре 2019 года. Об этом сообщается на сайте суда Кемеровского района.

Юбилейные медали, посвященные 95-летию района, были вручены на основании распоряжения главы района от 19 сентября 2019 года. Однако теперь несколько судей, а также председатель суда и его заместитель решили от них отказаться.

« В связи с рекомендацией Квалификационной коллегии судей Кемеровской области судебный состав Кемеровского районного суда Кемеровской области, а также мировые судьи судебных участков № 1 и № 2 Кемеровского судебного приняли решение отказаться от ранее врученных юбилейных медалей «95 лет Кемеровскому району», - сообщается на сайте суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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