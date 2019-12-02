Черный Mercedes придавило столбом после ДТП в Кузбассе

СЕГОДНЯ 06:30 2019-12-02T06:30:31+03:00

Однако это не помешало водителю скрыться вместе с машиной

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Днем в воскресенье, 1 декабря, в Белове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mercedes. Неподалеку от дома №243 по улице Пушкина он протаранил столб.

Очевидцы разместили в соцсетях фотографии с места ДТП. Камера зафиксировала черный Mercedes с помятым капотом. Очевидно, что водитель не справился с управлением и врезался в бетонный столб. Тот от удара упал прямо на автомобиль.

В областной Госавтоинспекции отметили, что ДТП было зарегистрировано в 17.00. материальный ущерб был причинен компании, которой принадлежит столб.

- По предварительным данным, водитель на неустановленном черном автомобиле наехал на препятствие, - прокомментировали в отделе пропаганды ведомства. – После ДТП автолюбитель скрылся – вместе с автомобилем. В настоящее время проводятся мероприятия по розыску водителя.

К слову, пользователи соцсети, где появились фотографии с места ДТП, отмечают: "Это лучшая реклама мерседеса, даже представить страшно, что бы осталось от другого авто если бы она так же влетела в столб".

ИСТОЧНИК KP.RU