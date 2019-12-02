Черный Mercedes придавило столбом после ДТП в Кузбассе
Днем в воскресенье, 1 декабря, в Белове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mercedes. Неподалеку от дома №243 по улице Пушкина он протаранил столб.
Очевидцы разместили в соцсетях фотографии с места ДТП. Камера зафиксировала черный Mercedes с помятым капотом. Очевидно, что водитель не справился с управлением и врезался в бетонный столб. Тот от удара упал прямо на автомобиль.
В областной Госавтоинспекции отметили, что ДТП было зарегистрировано в 17.00. материальный ущерб был причинен компании, которой принадлежит столб.
- По предварительным данным, водитель на неустановленном черном автомобиле наехал на препятствие, - прокомментировали в отделе пропаганды ведомства. – После ДТП автолюбитель скрылся – вместе с автомобилем. В настоящее время проводятся мероприятия по розыску водителя.
К слову, пользователи соцсети, где появились фотографии с места ДТП, отмечают: "Это лучшая реклама мерседеса, даже представить страшно, что бы осталось от другого авто если бы она так же влетела в столб".
ИСТОЧНИК KP.RU