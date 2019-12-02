2019-12-02T09:03:25+03:00
Происшествия

Закрывайте окна: в Кузбассе объявили режим «черного неба»

Неблагоприятные метеоусловия продлятся до вечера 3 декабря
Екатерина РОМАНОВА
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Закрывайте окна: в Кузбассе объявили режим «черного неба»Закрывайте окна: в Кузбассе объявили режим «черного неба»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сразу в трех городах Кузбасса в ближайшие сутки будет тяжело дышать: в Кемерове, Прокопьевске и Новокузнецке объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий.

В Кемерове, Прокопьевске и Новокузнецке в ближайшие сутки ожидаются метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Из-за этого вводится режим НМУ. А это значит, что предприятиям города необходимо сократить выбросы, а жителям не злоупотреблять прогулками по городским улицам.

В Кемерове режим неблагоприятных метеорологических условий продлится до 2 декабря, 18.00. В Новокузнецке и Прокопьевске - до 3 декабря, 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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