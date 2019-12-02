В Кемерове за ноябрь эвакуировали 177 автомобилей
В Кемерове за ноябрь эвакуировали 177 автомобилей, хозяева которых нарушили правила дорожного движения.
Об этом рассказали в администрации Кемерова. Так, представители власти уточнили, что лишь на прошлой неделе специалисты Центра организации дорожного движения совместно с Госавтоинспекцией переместили на штрафстоянку тридцать два транспортных средства за нарушение ПДД.
При этом на дорогах города установлены все соответствующие знаки, оповещающие жителей.
– Работники Центра организации дорожного движения отремонтировали кабели, клеммники, кнопки, заменили матрицы, отрегулировали 34 светофора. Была очищена 151 стойка от объявлений и незаконной рекламы, – уточняют представители пресс-службы администрации города.
Кроме того, работники муниципального предприятия установили, поправили, заменили и перенесли 109 дорожных знаков и стоек, что позволило урегулировать все возникавшие проблемы.
ИСТОЧНИК KP.RU