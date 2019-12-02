СЕГОДНЯ 15:32 2019-12-02T15:32:31+03:00

В Кемерове за ноябрь эвакуировали 177 автомобилей. Фото: Администрация города Кемерово

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В Кемерове за ноябрь эвакуировали 177 автомобилей, хозяева которых нарушили правила дорожного движения.

Об этом рассказали в администрации Кемерова. Так, представители власти уточнили, что лишь на прошлой неделе специалисты Центра организации дорожного движения совместно с Госавтоинспекцией переместили на штрафстоянку тридцать два транспортных средства за нарушение ПДД.

При этом на дорогах города установлены все соответствующие знаки, оповещающие жителей.

– Работники Центра организации дорожного движения отремонтировали кабели, клеммники, кнопки, заменили матрицы, отрегулировали 34 светофора. Была очищена 151 стойка от объявлений и незаконной рекламы, – уточняют представители пресс-службы администрации города.

Кроме того, работники муниципального предприятия установили, поправили, заменили и перенесли 109 дорожных знаков и стоек, что позволило урегулировать все возникавшие проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU