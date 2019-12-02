2019-12-02T15:43:46+03:00
Общество

В Кузбассе браконьеры застрелили двух косуль и кабана

На животных они охотились ночью
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбассе браконьеры застрелили двух косуль и кабана. Фото: Пресс-служба АКОВ Кузбассе браконьеры застрелили двух косуль и кабана. Фото: Пресс-служба АКО
Изменить размер текста:

В Кузбассе задержали браконьеров, которые подстрелили кабана, а также самца и самку косули. Охотились на животных нарушители в ночное время.

В Чебулинском районе во время рейда антибраконьерской бригады были задержаны два жителя Кемерова и житель Мариинска, которые на территории ночью с использованием лампы фары и охотничьего оружие добыли двух косуль и кабана. Орудия незаконной охоты, а также туши животных изъяли. По предварительным данным, ущерб животному миру региона составил 410 тысяч рублей, что считается особо крупным размером. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

-Охота в ночное время с использование фар запрещена. Кроме того, охота разрешена в определенный период и при наличии права на охоту. У задержанных граждан права на охоту не было, – пояснил начальник департамента охраны объектов животного мира Евгений Бойко.

В качестве санкций за незаконную охоту с причинением крупного ущерба предусмотрен штраф от 500 тысяч до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24