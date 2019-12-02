В Кузбассе браконьеры застрелили двух косуль и кабана
В Кузбассе задержали браконьеров, которые подстрелили кабана, а также самца и самку косули. Охотились на животных нарушители в ночное время.
В Чебулинском районе во время рейда антибраконьерской бригады были задержаны два жителя Кемерова и житель Мариинска, которые на территории ночью с использованием лампы фары и охотничьего оружие добыли двух косуль и кабана. Орудия незаконной охоты, а также туши животных изъяли. По предварительным данным, ущерб животному миру региона составил 410 тысяч рублей, что считается особо крупным размером. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
-Охота в ночное время с использование фар запрещена. Кроме того, охота разрешена в определенный период и при наличии права на охоту. У задержанных граждан права на охоту не было, – пояснил начальник департамента охраны объектов животного мира Евгений Бойко.
В качестве санкций за незаконную охоту с причинением крупного ущерба предусмотрен штраф от 500 тысяч до миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU