Дебошир напал с ножом на мать за отказ дать денег
В городе Березовском утром в одном из общежитий разыгралась целая трагедия. Мужчина напал на мать с ножом из-за того, что она не дала ему денег на выпивку.
Жильцы одного из общежитий сообщили о том, что в соседней квартире женщина кричит и просит о помощи. Бойцы Росгвардии в считанные минуты прибыли на место и встретили в подъезде обеспокоенных жильцов. Как оказалось, дебошир уже переместился из квартиры на лестничную клетку.
И действительно: гвардейцы обнаружили неадекватного мужчину с кухонным ножом в руках. Увидев стражей порядка, мужчина попытался убежать, но его задержали.
Позже выяснили, что пьяный 37-летний мужчина пришел к своей 59-летней матери и потребовал у нее деньги на спиртное. Женщина денег не дала, и тогда сын напал на нее с ножом. К счастью, дальше угроз дело не зашло.
Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии России по Кемеровской области, для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отделение полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU