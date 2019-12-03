2019-12-03T03:39:21+03:00
Происшествия

Дебошир напал с ножом на мать за отказ дать денег

Мужчине не понравился отказ дать денег на спиртное
Екатерина РОМАНОВА
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Дебошир напал с ножом на мать за отказ дать денегДебошир напал с ножом на мать за отказ дать денегФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В городе Березовском утром в одном из общежитий разыгралась целая трагедия. Мужчина напал на мать с ножом из-за того, что она не дала ему денег на выпивку.

Жильцы одного из общежитий сообщили о том, что в соседней квартире женщина кричит и просит о помощи. Бойцы Росгвардии в считанные минуты прибыли на место и встретили в подъезде обеспокоенных жильцов. Как оказалось, дебошир уже переместился из квартиры на лестничную клетку.

И действительно: гвардейцы обнаружили неадекватного мужчину с кухонным ножом в руках. Увидев стражей порядка, мужчина попытался убежать, но его задержали.

Позже выяснили, что пьяный 37-летний мужчина пришел к своей 59-летней матери и потребовал у нее деньги на спиртное. Женщина денег не дала, и тогда сын напал на нее с ножом. К счастью, дальше угроз дело не зашло.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии России по Кемеровской области, для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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