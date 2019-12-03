2019-12-03T05:12:06+03:00
Общество

В Кузбассе из-за антисанитарии закрыли мини-пекарню

Здесь не оказалось вентиляции и нормальной канализации
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе из-за антисанитарии закрыли мини-пекарнюВ Кузбассе из-за антисанитарии закрыли мини-пекарнюФото: Олег УКЛАДОВ
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В городе Прокопьевске на 90 суток закрыли мини-пекарню. Как оказалось во время одной из проверок, условия здесь были антисанитарные.

Без свежего хлеба от любимой мини-пекарни остались жители города Прокопьевска. Как оказалось во время проверки, которую провели специалисты Роспотребнадзора, здесь, на улице Волгоградской, 3, нарушались санитарно-эпидемиологические правила. Так, столы в производственном помещении были грязными и накрытыми материей. А это значит, очистить и провести дезинфекцию здесь крайне сложно. Кроме того, в помещении не было приточно-вытяжной вентиляции, на лампах не оказалось защитной арматуры, стены и потолок находились в плохом состоянии, а в мучном цехе не оказалось нормальной канализации. Сточные воды отводились в местный выгреб, при этом договора на их вывоз не оказалось.

Также специалисты обнаружили, что в пекарне нет плана по уничтожению грызунов, впрочем, как и помещения для хранения личной и санитарной одежды.

Такое состояние пекарни могло угрожать здоровью потенциальных покупателей хлеба. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Кемеровской области, деятельность пекарни приостановлена на 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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