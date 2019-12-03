Жительница Кузбасса продавала алкоголь несовершеннолетним

СЕГОДНЯ 05:25 2019-12-03T05:25:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В погоне за выручкой невнимательная продавщица продала несовершеннолетнему пиво. Остался ли доволен покупкой подросток – неизвестно. А вот женщине сейчас грозит большой штраф.

В городе Анжеро-Судженске инспекторы по делам несовершеннолетних выявили, что в одном из местных магазинов подростки могу беспрепятственно покупать пиво. Так, 17-летний юноша свободно купил бутылочку, при этом продавец не спросила у него паспорт. Позже женщина пояснила, что молодой человек показался ей достаточно взрослым, чтобы покупать алкогольные напитки.

За нарушение правил продажи алкогольной продукции женщине придется заплатить штраф в размере до 50 тысяч рублей. Если же продавщицу еще раз уличат в этом же, ей могут быть назначены исправительные работы сроком на один год или штраф в размере до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU