2019-12-03T12:13:58+03:00
Происшествия

Не доехал: легковой автомобиль перевернулся на автодороге Бийск - Новокузнецк

Машину пришлось вытаскивать из-под откоса
Екатерина РОМАНОВА
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Не доехал: легковой автомобиль перевернулся на автодороге Бийск – Новокузнецк. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.Не доехал: легковой автомобиль перевернулся на автодороге Бийск – Новокузнецк. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Автолюбитель не справился с управлением и вместе с машиной улетел под откос. Иномарка перевернулась, и чтобы поставить ее обратно на дорогу, потребовалась помощь сразу нескольких служб.

Сигнал о том, что водитель автомобиля Toyota Raum на автодороге Бийск - Мартыново - Кузедеево - Новокузнецк не справился с управлением, съехал с дороги, и автомобиль опрокинулся, поступил на пульт ГИБДД Новокузнецкого района. Когда экипаж прибыл, водитель уже выбрался из машины - к счастью, он не пострадал. А вот саму иномарку обнаружили перевернутой в сугробе.

Автоманипулятор поднял легковушку и доставил ее к ближайшему месту ремонта. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Автоманипулятор поднял легковушку и доставил ее к ближайшему месту ремонта. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Водитель рассказал, что ехал из Бийска в Новокузнецк и в какой-то момент не справился с дорогой, улетел под откос, где его автомобиль и перевернулся. Чтобы помочь мужчине, полицейские вызвали автоманипулятор. Тот поднял легковушку и доставил ее к ближайшему месту ремонта. Мужчина поблагодарил сотрудников ГИБДД за помощь.

Кузбасские полицейские напоминают, что при возникновении непредвиденных ситуаций на дороге следует незамедлительно обращаться за помощью к сотрудникам оперативных служб:

- 8 (384-2) 71-85-18 - дежурная часть управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области;

- 8 (384-2) 32-73-12 - дежурная часть ГУ МВД России по Кемеровской области;

- 112 - единая дежурно-диспетчерская служба;

- 01 (101 - с мобильного) - единый телефон пожарных и спасателей;

- 02 (102 - с мобильного) - полиция;

- 03 (103 - с мобильного) - скорая помощь.

Памятка водителям. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Памятка водителям. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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