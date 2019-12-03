2019-12-03T12:16:25+03:00
Происшествия

Кемеровчанка обокрала приютившего ее на ночь пенсионера

Мужчина лишился денег и телефона
Ирина АВТУШКО
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Кемеровчанка обокрала приютившего ее на ночь пенсионераКемеровчанка обокрала приютившего ее на ночь пенсионераФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кемерове пенсионер приютил случайную знакомую, которая лишилась крова, но поплатился за свою доброту. Женщина ограбила горожанина.

О краже денег и телефона полицейским сообщил 82-летний житель областного центра. По словам пенсионера, виновницей стала новая знакомая, которую он встретил по дороге из магазина. Женщина сидела на лавочке около подъезда его дома и плакала, а потом объяснила, что ее выгнал после ссоры сожитель и теперь ей некуда идти. Пожилой мужчина сжалился над кемеровчанкой и пригласил к себе в квартиру. Наутро гостья исчезла, но не с пустыми руками – она прихватила с собой деньги и телефон. Общая сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.

-Несмотря на то, что ничего кроме вымышленного имени злоумышленницы потерпевший не знал, оперативники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась неоднократно судимая 35-летняя местная жительница, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Злоумышленница признала свою вину и пояснила, что похищенный мобильник заложила в ломбард, а деньги потратила на спиртное.

Сейчас злоумышленница ждет суда, ей грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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