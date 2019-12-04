Пожилую женщину в сиреневом берете ищут в Кемерове

СЕГОДНЯ 03:32 2019-12-04T03:32:54+03:00

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В Кузбассе разыскивают 64-летнюю Светлану Горбунову. Женщина пропала 25 октября, и с тех пор не выходит на связь.

Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», в последний раз Светлану Горбунову видели 2 ноября. В тот день женщина ушла из дома в Кемерове, и больше не выходила на связь.

Приметы пропавшей: рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, волосы седые, глаза зеленые.

В день исчезновения была одета в серый плащ, сиреневый берет со стразами.

Если вам известно местонахождение Светланы Горбуновой после 2 ноября, сообщите об этом волонтера поисково-спасательного отряда или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU