Пожилую женщину в сиреневом берете ищут в Кемерове
В Кузбассе разыскивают 64-летнюю Светлану Горбунову. Женщина пропала 25 октября, и с тех пор не выходит на связь.
Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», в последний раз Светлану Горбунову видели 2 ноября. В тот день женщина ушла из дома в Кемерове, и больше не выходила на связь.
Приметы пропавшей: рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, волосы седые, глаза зеленые.
В день исчезновения была одета в серый плащ, сиреневый берет со стразами.
Если вам известно местонахождение Светланы Горбуновой после 2 ноября, сообщите об этом волонтера поисково-спасательного отряда или сотрудникам полиции.
Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU