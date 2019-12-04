2019-12-04T05:12:16+03:00
Общество

Снюсы и дети: в Междуреченске открыто торгуют опасными смесями

Власти города объявили войну недобросоветным продавца
Екатерина РОМАНОВА
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Снюсы и дети: в Междуреченске открыто торгуют опасными смесями. ФОТО: vk.com, Владимир Чернов.Снюсы и дети: в Междуреченске открыто торгуют опасными смесями. ФОТО: vk.com, Владимир Чернов.
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«В городе открыто продают снюсы детям!» - с таких слов начал свое сообщение в соцсетях глава города Междуреченска Владимир Чернов. По словам мэра, власти города будут бороться с открытой продажей опасных смесей.

Снюсы – это никотиновые смеси, которые вошли в моду среди подростков в последнее время. Доза никотина в «безникотиновых табачных смесях», которые могут выглядеть как леденцы, опасна для детского организма и вызывает зависимость быстрее, чем обычные сигареты. Владимир Чернов заявил, что в городе Междуреченске подростки могут свободно купить опасные снюсы, а значит нужно, не дожидаясь запрета на продажу сосательных и жевательных смесей с никотином, который рассматривает Госдума, действовать самим.

- На этой неделе мы создадим комиссию и будем проверять торговые точки. Предпринимателям дали, - заявил Владимир Черном. - Имена тех, кто все же намерен зарабатывать на здоровье детей, будем предавать огласке!

ИСТОЧНИК KP.RU

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