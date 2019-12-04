СЕГОДНЯ 06:01 2019-12-04T06:01:18+03:00

В Кемерове заработал оперативный штаб в связи со смогом. Фото: Илья Середюк/ Instagram

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В Кемерове 3 декабря создан оперативный штаб в связи с неблагоприятными метеоусловиями. В его состав вошли городские власти, представители надзорных органов и крупных промышленных предприятий.

Как рассказал мэр Кемерова Илья Середюк, участники оперативного штаба выработали план действий по улучшению экологической обстановки в городе. В совещании приняли участие руководители КАО «Азот», КАО «Химпром», ПАО «КОКС»,

Кемеровской ГРЭС, представители Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Гидрометцентра, Кемеровской службы спасения, ГО и ЧС города.

-В первую очередь, постоянно будем проводить мониторинг воздуха на территории всего города – нам потребуются аттестованные мобильные лаборатории, помощь в из приобретении окажут предприятия, - отметил Илья Середюк. - Во-вторых, еще раз с участием общественности побываем на всех заводах, совместно со специалистами Росприроднадзора проверим системы экологической защиты.

С целью улучшения обстановки будет выработан алгоритм перевода на газ транспорта коммунальных служб. Также в рамках уже существующих проектов газификации частного сектора будет рассмотрена и возможность новых подключений. За ситуацией в городе участники штаба будут следить круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU