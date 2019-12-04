2019-12-04T06:01:18+03:00
Общество

В Кемерове заработал оперативный штаб в связи со смогом

Об этом рассказал мэр города Илья Середюк
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кемерове заработал оперативный штаб в связи со смогом. Фото: Илья Середюк/ InstagramВ Кемерове заработал оперативный штаб в связи со смогом. Фото: Илья Середюк/ Instagram
Изменить размер текста:

В Кемерове 3 декабря создан оперативный штаб в связи с неблагоприятными метеоусловиями. В его состав вошли городские власти, представители надзорных органов и крупных промышленных предприятий.

Как рассказал мэр Кемерова Илья Середюк, участники оперативного штаба выработали план действий по улучшению экологической обстановки в городе. В совещании приняли участие руководители КАО «Азот», КАО «Химпром», ПАО «КОКС»,

Кемеровской ГРЭС, представители Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Гидрометцентра, Кемеровской службы спасения, ГО и ЧС города.

-В первую очередь, постоянно будем проводить мониторинг воздуха на территории всего города – нам потребуются аттестованные мобильные лаборатории, помощь в из приобретении окажут предприятия, - отметил Илья Середюк. - Во-вторых, еще раз с участием общественности побываем на всех заводах, совместно со специалистами Росприроднадзора проверим системы экологической защиты.

С целью улучшения обстановки будет выработан алгоритм перевода на газ транспорта коммунальных служб. Также в рамках уже существующих проектов газификации частного сектора будет рассмотрена и возможность новых подключений. За ситуацией в городе участники штаба будут следить круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе эпидемический порог по ОРВИ пока еще не превышен
Торговый центр недалеко от сгоревшей «Зимней вишни» откроют в 2020 году
Кемеровский перекресток сделали более комфортным для водителей
В Кузбассе сотрудница органов опеки позволила незаконно потратить деньги приемных детей
Снюсы и дети: в Междуреченске открыто торгуют опасными смесями
Полицейские сломали детскую горку в Кемерове
Пожилую женщину в сиреневом берете ищут в Кемерове
Высокая стройная новокузнечанка занималась нехорошими делами
В кемеровском мебельном центре ликвидировали пожар
Кузбассовцы почтили память погибших в Великую Отечественную войну героев
849 пожарных извещателей установят в домах и квартирах инвалидов
Ревнивый новокузнечанин зарубил мнимого соперника топором
Снегопад и гололед: какой будет погода 4 декабря в Кузбассе
Кемеровчанка обокрала приютившего ее на ночь пенсионера
Не доехал: легковой автомобиль перевернулся на автодороге Бийск - Новокузнецк
Кемеровский филиал РСХБ вручил именные стипендии лучшим студентам Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии
Три центнера кормов собрали новокузнечане для общества защиты животных
Закон не писан: в Кемерове водитель не давал транспорту выехать со двора
Снежные городки со сказочными героями строят в Кемерове
Победителей конкурса на лучшее фото в кемеровском парке Ангелов определит голосование
Подросток с пассатижами украл велосипед в Новокузнецке
Волейболисты «Кузбасса» готовятся к матчам Лиги чемпионов-2020
Двадцатый раз подряд: в Кузбассе под суд отправили молодую рецидивистку
В Кемерове столкнулись пять автомобилей