Кузбасские приставы изъяли из магазина опасные игрушки

СЕГОДНЯ 05:41 2019-12-05T05:41:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе приставы обнаружили в одном из магазинов игрушки с признаками контрафакта. Опасную продукцию изъяли из оборота и уничтожили.

В Ленинске-Кузнецком приставы обнаружили в одной из торговых точек 22 игрушки, которые были признаны контрафактом. Предприниматель при продаже данных товаров незаконно использовал товарные знаки «LoL», «Pepa Pig» и «Буба».

Сотрудники МВД вместе со специалистами по обороту и защите интеллектуальной собственности обратились в суд по факту незаконного использования товарных знаков. В свою очередь суд признал предпринимателя виновным и назначил наказание в виде предупреждения с конфискацией игрушек и последующего их уничтожения.

ИСТОЧНИК KP.RU