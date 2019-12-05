2019-12-05T05:41:25+03:00
Общество

Кузбасские приставы изъяли из магазина опасные игрушки

Контрафактная продукция была уничтожена
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Кузбасские приставы изъяли из магазина опасные игрушкиКузбасские приставы изъяли из магазина опасные игрушкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Кузбассе приставы обнаружили в одном из магазинов игрушки с признаками контрафакта. Опасную продукцию изъяли из оборота и уничтожили.

В Ленинске-Кузнецком приставы обнаружили в одной из торговых точек 22 игрушки, которые были признаны контрафактом. Предприниматель при продаже данных товаров незаконно использовал товарные знаки «LoL», «Pepa Pig» и «Буба».

Сотрудники МВД вместе со специалистами по обороту и защите интеллектуальной собственности обратились в суд по факту незаконного использования товарных знаков. В свою очередь суд признал предпринимателя виновным и назначил наказание в виде предупреждения с конфискацией игрушек и последующего их уничтожения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще один мост будут перекрывать для автомобилистов в Новокузнецке
В Кемерове переименовали торговый центр «Аврора»
Кузбасс вошел в число лидеров Сибири по числу уехавших жителей
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал о ходе строительства школы №81
В Прокопьевске мать преподала сыну криминальный урок
У правительства Кузбасса появились официальные аккаунты в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте»
Новокузнечанин угнал автомобиль у женщины-таксиста и устроил массовое ДТП
Сотрудники РСХБ в Кузбассе приняли участие в акции «Кровь во имя жизни» и сдали 14 литров крови
В Кузбассе задержали 15-летнего вымогателя
Восемь новых светофоров установят в Кемерове
Кузбасские полицейские помогли водителю выбраться из снежного плена
Для продажи в Кузбассе будет заготовлено 42 тысячи елок
«Азот» сообщил результаты анализов по выбросам во время смога в Кемерове
В Кузбассе решается допуск к ЕГЭ для 11 тысяч учащихся
Константин Стырин назначен заместителем Председателя Правления АО «Россельхозбанк»
Ивана Урганта развеселило фото Надежды Бабкиной с бывшим кузбасским чиновником
В Кузбассе эпидемический порог по ОРВИ пока еще не превышен
Торговый центр недалеко от сгоревшей «Зимней вишни» откроют в 2020 году
Кемеровский перекресток сделали более комфортным для водителей
В Кузбассе сотрудница органов опеки позволила незаконно потратить деньги приемных детей
В Кемерове заработал оперативный штаб в связи со смогом