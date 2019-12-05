2019-12-05T06:40:28+03:00
Общество

Еще один мост будут перекрывать для автомобилистов в Новокузнецке

Ремонтные работы будут идти по несколько часов в день
Екатерина РОМАНОВА
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Еще один мост будут перекрывать для автомобилистов в НовокузнецкеЕще один мост будут перекрывать для автомобилистов в НовокузнецкеФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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В течение ближайших трех недель новокузнечанам придется быть особенно внимательными, планируя маршрут через технологический мост через Кондому. По несколько часов в день он будет закрыт.

Как сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка, с 5 по 27 декабря на технологическом мосту через Кондому в Новокузнецке будут проводиться технологические работы. В связи с этим движение по нему на несколько часов в день будет закрыто. Так, нельзя проехать по моту будет с 03.30 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 ежедневно.

Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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