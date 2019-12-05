Еще один мост будут перекрывать для автомобилистов в Новокузнецке
В течение ближайших трех недель новокузнечанам придется быть особенно внимательными, планируя маршрут через технологический мост через Кондому. По несколько часов в день он будет закрыт.
Как сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка, с 5 по 27 декабря на технологическом мосту через Кондому в Новокузнецке будут проводиться технологические работы. В связи с этим движение по нему на несколько часов в день будет закрыто. Так, нельзя проехать по моту будет с 03.30 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 ежедневно.
Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты движения.
ИСТОЧНИК KP.RU