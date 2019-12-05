2019-12-05T09:18:43+03:00
Общество

Из Новокузнецка запустят рейсы в Казань и Екатеринбург

Авиасообщение начнет работать с 4 января 2020 года
Ирина АВТУШКО
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Из Новокузнецка запустят рейсы в Казань и Екатеринбург. Фото: Аэропорт НовокузнецкаИз Новокузнецка запустят рейсы в Казань и Екатеринбург. Фото: Аэропорт Новокузнецка
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С 2020 года из новокузнецкого аэропорта будут запущены авиарейсы для Казани и Екатеринбурга. Начало вылетов намечено на 4 января.

На официальном сайте аэропорта Новокузнецка появилось расписание рейсов по маршруту Казань - Екатеринбург - Новокузнецк - Екатеринбург - Казань.

Рейс ЮВ-601 будет вылетать из Казани в 14.30, из Екатеринбурга - в 17.00 по средам и субботам, прилет в Новокузнецк - в 19.30 по местному времени.

Рейс ЮВ-602 будет отправляться из Новокузнецка в Екатеринбург и Казань по средам и субботам в 20.30, прилет в Екатеринбург - в 23.00 по местному времени, в Казань - в четверг и воскресенье в 1.30 по местному времени.

Осуществляться перевозка пассажиров будет на комфортабельных самолетах Bombardier CRJ-200. Продажа билетов уже открыта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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