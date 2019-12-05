СЕГОДНЯ 11:17 2019-12-05T11:50:11+03:00

Кормушки-терема для птиц появились в детских садах и школах Юрги. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

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Терема, дворцы, дачные домики и целые усадьбы - необычные кормушки для птиц появились в юргинских школах и детсадах благодаря акции «Накормите птиц зимой».

Их изготовили мастера из исправительной колонии.ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

16 необычных кормушек для птиц создали кузбасские осужденные. Каждая кормушка - настоящее произведение искусства. Терема и усадьбы, домики и большие композиции: для каждой из них создавался индивидуальный проект. Часть элементов птичьих дворцов выполняли на токарных, фрезерных, шлифовальных и рейсмусовых станках. Более того, авторы украсили кормушки резьбой. А потом их работы участвовали в конкурсе-выставке.

- В итоговой выставке приняли участие 16 работ, выполненных обучающимися группы по профессии «столяр строительный», на которой были отмечены лучшие экспонаты, - отметили в пресс-службе ГУФСИН России по Кемеровской области.

Каждая кормушка изготовлена по индивидуальному проекту. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

Все кормушки для птиц мастера передали детским садам и школам Юрги. Нужно ли говорить, что дети с восторгом приняли необычные кормушки и уже вовсю насыпают в них крупу и семечки для пернатых!

ИСТОЧНИК KP.RU