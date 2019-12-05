Двое новокузнечан могут отправиться в тюрьму за зимние заготовки

СЕГОДНЯ 11:54 2019-12-05T12:00:15+03:00

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Двое жителей Новокузнецка могут получить серьезный срок за заготовку марихуаны. С поличным их поймали полицейские.

В Новокузнецком районе в ходе операции «Жилой сектор» стражи правопорядка задержали молодых людей на полях в районе села Атаманово. Их заметили за сбором конопли. При досмотре у каждого из задержанных за пазухой куртки оказалось по полиэтиленовому пакету, где находилась высушенная трава со специфическим запахом. Как выяснилось, это были двое жителей Новокузнецка, которые приехали специально для того, чтобы заготовить марихуану впрок для своих нужд.

- У одного из них участковые уполномоченные полиции изъяли 150 граммов наркотикосодержащего растения, что является крупным размером, у второго - 37 граммов, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас в отношении каждого из задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU