В Кузбассе продолжат развивать сеть технопарков

СЕГОДНЯ 12:33 2019-12-05T12:33:28+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказала о развитии в регионе сети технопарков. Планируется, что к 2022 году появится еще несколько объектов.

В ближайшие три года в области откроют еще три детских технопарка «Кванториум» в дополнение к двум уже существующим и закупят три мобильных технопарка. Об этом объеявил губернатор в своем аккаунте в Instagram.

«В Кузбассе живут талантливые ребята и нам важно создавать условия, в которых они могли бы реализовать свой потенциал! Мы открыли детские технопарки в Кемерове и Новокузнецке. Они себя отлично показали, поэтому мы создадим еще три: в Междуреченске, Прокопьевске и Киселевске» - написал Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU