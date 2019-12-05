В Кузбассе продолжат развивать сеть технопарков
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказала о развитии в регионе сети технопарков. Планируется, что к 2022 году появится еще несколько объектов.
В ближайшие три года в области откроют еще три детских технопарка «Кванториум» в дополнение к двум уже существующим и закупят три мобильных технопарка. Об этом объеявил губернатор в своем аккаунте в Instagram.
«В Кузбассе живут талантливые ребята и нам важно создавать условия, в которых они могли бы реализовать свой потенциал! Мы открыли детские технопарки в Кемерове и Новокузнецке. Они себя отлично показали, поэтому мы создадим еще три: в Междуреченске, Прокопьевске и Киселевске» - написал Сергей Цивилев.
ИСТОЧНИК KP.RU