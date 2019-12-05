Обрушились леса: четверо пострадали при ремонте церкви
Во время ремонта церкви в Юрге обрушились строительные леса. Четыре человека получили различные травмы, троих из них пришлось госпитализировать.
Чрезвычайное происшествие случилось во время ремонта одного из храмов города Юрги. Здесь обрушились строительные леса.
- Пострадали четыре человека, они получили травмы различной степени тяжести, - сообщает ТАСС. - Один из пострадавших направлен на амбулаторное лечение, трое госпитализированы.
Пострадавших доставили в травматологическое отделение местной больницы. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, при этом одному из них требуется оперативное лечение. Врачи готовят его к операции.
ИСТОЧНИК KP.RU