2019-12-05T13:15:05+03:00
Происшествия

Обрушились леса: четверо пострадали при ремонте церкви

Троим из пострадавших потребовалась госпитализация
Екатерина РОМАНОВА
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Обрушились леса: четверо пострадали при ремонте церквиОбрушились леса: четверо пострадали при ремонте церквиФото: Иван ВИСЛОВ
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Во время ремонта церкви в Юрге обрушились строительные леса. Четыре человека получили различные травмы, троих из них пришлось госпитализировать.

Чрезвычайное происшествие случилось во время ремонта одного из храмов города Юрги. Здесь обрушились строительные леса.

- Пострадали четыре человека, они получили травмы различной степени тяжести, - сообщает ТАСС. - Один из пострадавших направлен на амбулаторное лечение, трое госпитализированы.

Пострадавших доставили в травматологическое отделение местной больницы. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, при этом одному из них требуется оперативное лечение. Врачи готовят его к операции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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