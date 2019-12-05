«Сожгу вместе с семьей!»: магазинный вор угрожал поймавшему его полицейскому из Кузбасса

СЕГОДНЯ 13:51 2019-12-05T13:51:43+03:00

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Житель Тяжинского района ограбил магазин и был пойман. А потом он принялся угрожать полицейскому и его семье расправой. Теперь мужчине придется отвечать перед законом не только за хищение, но и за угрозы.

В октябре 2019 года 29-летний житель Тяжинского района, будучи нетрезвым, совершил небольшое хищение в магазине. А когда его задержали и доставили в отделение полиции, принялся вести себя агрессивно. Злоумышленник угрожал участковому уполномоченному убийством, а потом и вовсе заявил, что сожжет его вместе с семьей.

Полицейский сообщил об этом руководству, и материалы об угрозах передали в следственные органы.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU