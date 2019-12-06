В кемеровском колледже появилась памятная доска Иосифа Кобзона

СЕГОДНЯ 03:33 2019-12-06T06:31:55+03:00

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На здании Кемеровского областного колледжа культуры и искусств установили мемориальную доску народному артисту СССР Иосифу Кобзону. В ее открытии приняла участие его вдова Нелли Кобзон.

Напомним, что инициатива присвоить колледжу имя Иосифа Кобзона принадлежало студентам и преподавателям учреждения. В прошлом году они обратились с этой просьбой к губернатору Сергею Цивилеву, и тот пошел им навстречу.

Перед официальным открытием мемориальной доски глава региона рассказал Нелли Кобзон о создании культурно-образовательного, театрально-концертного и музейно-выставочного комплексов.

- Сегодня я обратила внимание на большое количество учреждений культуры в Кемерове, а также на разнообразие афиш. Важно, что в Кузбассе активно развивается сфера культуры. Сюда приезжают известные артисты. Местные коллективы представляют свое творчество, - отметила гостья.

Также Нелли Кобзон предложила организовать в Кузбассе конкурс эстрадной песни имени Иосифа Кобзона.

В самом колледже сегодня открыта музейная экспозиция памяти Иосифа Кобзона. Здесь можно увидеть материалы о жизни и творчестве артиста, афиши, обложки пластинок с записями его песен. Среди экспонатов бюст Кобзона и книги, переданные супругой артиста в дар музею.

ИСТОЧНИК KP.RU