В кемеровском колледже появилась памятная доска Иосифа Кобзона
На здании Кемеровского областного колледжа культуры и искусств установили мемориальную доску народному артисту СССР Иосифу Кобзону. В ее открытии приняла участие его вдова Нелли Кобзон.
Напомним, что инициатива присвоить колледжу имя Иосифа Кобзона принадлежало студентам и преподавателям учреждения. В прошлом году они обратились с этой просьбой к губернатору Сергею Цивилеву, и тот пошел им навстречу.
Перед официальным открытием мемориальной доски глава региона рассказал Нелли Кобзон о создании культурно-образовательного, театрально-концертного и музейно-выставочного комплексов.
- Сегодня я обратила внимание на большое количество учреждений культуры в Кемерове, а также на разнообразие афиш. Важно, что в Кузбассе активно развивается сфера культуры. Сюда приезжают известные артисты. Местные коллективы представляют свое творчество, - отметила гостья.
Также Нелли Кобзон предложила организовать в Кузбассе конкурс эстрадной песни имени Иосифа Кобзона.
В самом колледже сегодня открыта музейная экспозиция памяти Иосифа Кобзона. Здесь можно увидеть материалы о жизни и творчестве артиста, афиши, обложки пластинок с записями его песен. Среди экспонатов бюст Кобзона и книги, переданные супругой артиста в дар музею.
ИСТОЧНИК KP.RU