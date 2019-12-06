2019-12-06T06:33:44+03:00
Общество

В Кузбассе почти в два раза сократился размер задолженности по заработной плате

За месяц предприятия выплатили более 100 миллионов рублей сотрудникам
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе почти в два раза сократился размер задолженности по заработной платеВ Кузбассе почти в два раза сократился размер задолженности по заработной платеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Кузбассе значительно сократилась задолженность по заработной плате предприятий перед своими работниками. Только за ноябрь они выплатили более 100 миллионов рублей.

Снижения просроченной задолженности по зарплате удалось добиться в области путем плотной работы с руководством и собственниками предприятий. И если на 1 ноября 2019 года Госкомстат насчитал по Кузбассу 202,6 миллиона долгов, то за месяц эту цифру удалось снизить более чем на 100 миллионов рублей. Примечательно, что около трети этой суммы задолжал Юргинский машиностроительный завод, но и он в начале ноября полностью погасил задолженность по заработной плате перед сотрудниками, накопленную за несколько месяцев. Рассчитывались с работниками и другие предприятия.

- В Кузбассе работает областной штаб по финансовому мониторингу, вопрос о своевременной выплате заработной плате находится на постоянном контроле, - рассказали в правительстве области. - Информация о состоянии просроченной задолженности в организациях области направляется в департамент административных органов администрации Кемеровской области в целях информирования прокуратуры и правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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