2019-12-06T06:36:48+03:00
Происшествия

Семь человек ночью тушили котельную в Новокузнецке

ЧП произошло на Ильинском шоссе
Екатерина РОМАНОВА
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Семь человек ночью тушили котельную в Новокузнецке. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.Семь человек ночью тушили котельную в Новокузнецке. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.
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В Новокузнецке минувшей ночью случилось чрезвычайное происшествие: здесь на Ильинском шоссе загорелась котельная.

Сигнал о пожаре в частной котельной производственного здания поступил на пульт диспетчера в 1.03. На место ЧП тут же выехали две единицы техники и семь человек.

- На момент прибытия первого подразделения из-под крыши здания шел дым, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара обгорела деревянная обрешетка крыши на площади 12 квадратных метров.

Уже в 1.17 пожар был локализован, а в 1.22 - полностью ликвидирован. По предварительным данным, его причиной могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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