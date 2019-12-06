Борьба за воздух: глава Новокузнецка рассказал об экологических программах

СЕГОДНЯ 06:45 2019-12-06T07:19:22+03:00

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Смог, опустившийся на Кузбасс на этой неделе, в очередной раз обнажил проблему чистоты воздуха в регионе. Глава Новокузнецка рассказал о том, что делается в городе для улучшения ситуации.

На важнейшие вопросы Сергей Кузнецов ответил в своем аккаунте в соцсетях.

- В последнее время часто критикуют власти в замалчивании ситуации с выбросами. Поэтому вопросу хочу сказать следующее: если бы мы замалчивали или давали неправдивую информацию, то не смогли попасть в Федеральный проект «Чистый воздух», - отметил глава города.

Сергей Кузнецов подчеркнул, что в рамках программы в 2020-2021 годах общественный транспорт будет переходить на газомоторное топливо, в планах глобальная газификация частного сектора. Крупные промышленные предприятия, в свою очередь, обязаны будут в течение трех лет реализовать крупные мероприятия по снижению выбросов..

- Если еще 10 лет назад выбросы в результате работы промышленных предприятий составляли более 900 тонн, то сегодня произошло снижение и по году эта цифра составит около 300 тонн, - отметил глава Новокузнецк.

Также в городе начала развиваться существующая сеть мониторинга за состоянием атмосферного воздуха Гидрометобсерватории по городу. Так, сейчас необходимое оборудование устанавливается на пяти автоматических постах наблюдения. Всего же таких постов будет восемь. А в 2020 году будет приобретен мобильный передвижной пункт лаборатории для осуществления замеров атмосферного воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU