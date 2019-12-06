2019-12-06T08:22:18+03:00
Происшествия

66-летний пенсионер попал под колеса легковушки в Кемерове

ДТП произошло на улице Волгоградской [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
66-летний пенсионер попал под колеса легковушки в Кемерове. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово"66-летний пенсионер попал под колеса легковушки в Кемерове. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово"
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 66-летний мужчина, произошло в Кемерове. На дороге его сбил 20-летний автолюбитель.

66-летний пенсионер попал под колеса легковушки в Кемерове..Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"

В отделе пропаганды областной Госавтоинспекции сообщили подробности ДТП. Как оказалось, авария случилась в 17.10 на улице Волгоградской.

- Водитель автомобиля Lada Kalina двигался в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев, - рассказали в ведомстве. - Автомобиль наехал на 66-летнего пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, но в его видимости.

Сейчас пенсионер находится в больнице - он получил травмы различной степени тяжести. Все обстоятельства и причины, приведшие к ДТП, сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком в Кузбассе
Дождь в декабре: кузбасские синоптики объяснили нетипичное для зимы явление
Россельхозбанк предлагает новый вклад «Доходный Пенсионный»
Студентов КемГУ эвакуировали по пожарной тревоге
Судебный пристав из Кузбасса спас жизнь человеку
Сергей Цивилев рассказал о растущей рождаемости в Кузбассе
Жители Новокузнецка упрекают власти в замалчивание экологической ситуации
Неправильно топили: в новокузнецкой котельной ночью случился пожар
В Кузбассе директор строительной фирмы недоплатил налогов на 6 миллионов рублей
В Кузбассе почти в два раза сократился размер задолженности по заработной плате
В кемеровском колледже появилась памятная доска Иосифа Кобзона
Участковый вернул дерзко сбежавшего Валеру новокузнечанке
Кузбассовец с гранатой в руке грабил магазины
«Сожгу вместе с семьей!»: магазинный вор угрожал поймавшему его полицейскому из Кузбасса
Обрушились леса: четверо пострадали при ремонте церкви
В Кузбассе продолжат развивать сеть технопарков
Двое новокузнечан могут отправиться в тюрьму за зимние заготовки
Россельхозбанк предлагает новогодние ставки на потребительские кредиты
Кормушки-терема для птиц появились в детских садах и школах Юрги
«У одного водителя пробита голова, другой еле дышит»: на кузбасской трассе столкнулись грузовики
В Кузбассе начальник железнодорожной станции получил срок за хищение
На нескольких улицах Кемерова запретили парковку из-за вывоза снега
Из Новокузнецка запустят рейсы в Казань и Екатеринбург
Еще один мост будут перекрывать для автомобилистов в Новокузнецке
В Кемерове переименовали торговый центр «Аврора»