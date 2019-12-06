СЕГОДНЯ 07:24 2019-12-06T08:22:18+03:00

66-летний пенсионер попал под колеса легковушки в Кемерове. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово"

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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 66-летний мужчина, произошло в Кемерове. На дороге его сбил 20-летний автолюбитель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/748096" frameborder="0"></iframe> 66-летний пенсионер попал под колеса легковушки в Кемерове..Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"

В отделе пропаганды областной Госавтоинспекции сообщили подробности ДТП. Как оказалось, авария случилась в 17.10 на улице Волгоградской.

- Водитель автомобиля Lada Kalina двигался в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев, - рассказали в ведомстве. - Автомобиль наехал на 66-летнего пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, но в его видимости.

Сейчас пенсионер находится в больнице - он получил травмы различной степени тяжести. Все обстоятельства и причины, приведшие к ДТП, сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU