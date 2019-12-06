66-летний пенсионер попал под колеса легковушки в Кемерове
Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 66-летний мужчина, произошло в Кемерове. На дороге его сбил 20-летний автолюбитель.
66-летний пенсионер попал под колеса легковушки в Кемерове..Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"
В отделе пропаганды областной Госавтоинспекции сообщили подробности ДТП. Как оказалось, авария случилась в 17.10 на улице Волгоградской.
- Водитель автомобиля Lada Kalina двигался в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев, - рассказали в ведомстве. - Автомобиль наехал на 66-летнего пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, но в его видимости.
Сейчас пенсионер находится в больнице - он получил травмы различной степени тяжести. Все обстоятельства и причины, приведшие к ДТП, сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU