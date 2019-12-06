Сергей Цивилев рассказал о растущей рождаемости в Кузбассе

СЕГОДНЯ 07:40 2019-12-06T09:17:34+03:00

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В Кузбассе растет рождаемость населения. Только в текущем году родилось 18 205 детей.

Об этом на своей странице в социальной сети рассказала губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он заметил, что на 18 205 детей приходится 224 двойни и 2 тройни.

«Такой результат считаю закономерным, ведь в нашем регионе работают программы по повышению рождаемости и снижению младенческой смертности. В этом году в Кемерове на базе перинатального центра открыли отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Теперь процедуру ЭКО можно сделать не только в Новокузнецке, как было раньше. Также мы добавили еще 300 квот на процедуры ЭКО за счет бюджета области» - пишет губернатор.

Влияет на рост рождаемости и действующая в Кемеровской области «Школа будущих мам». Помимо консультирования и обучения, специалисты работают и с женщинами, решившими прервать беременность без медицинских показаний. Благодаря этому в 2019 году родилось почти тысяча малышей.

Улучшают квалификацию и врачи. Они обучаются по программам непрерывного медицинского образования - телемедицинские консультации, мастер-классы, повышение квалификации в симуляционном центре, привлечение специалистов из Томска, Иркутска, Санкт-Петербурга. В результате этого среди новорожденных с экстремально низкой массой тела - 500-1500 граммов - выжили 150 детей.

«Мы будем и дальше создавать все условия, чтобы женщины с удовольствием и комфортом становились мамами, чтобы дети рождались здоровыми и росли счастливыми», - заключил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU