Судебный пристав из Кузбасса спас жизнь человеку

СЕГОДНЯ 08:56 2019-12-06T09:18:42+03:00

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В Кузбассе судебный пристав спас мужчину, у которого случился эпилептический приступ на улице города.

Так, в Новокузнецке к судебному приставу, работающему на посту входного контроля в помещениях судебных участков мировых судей Центрального судебного района, обратилась секретарь этого учреждения. Она рассказала, что на улице недалеко от здания суда лежит мужчина без признаков жизни.

Осмотрев мужчину, пристав решил, что у него случился приступ эпилепсии. Тогда сотрудник ведомства занес его в здание суда, вызвал медицинскую помощь и сделал все необходимое, чтобы он смог спокойно дышать. Когда мужчина пришел в сознание, он рассказал, что живет в соседнем доме и вышел на улицу на прогулку, во время которой ему стало плохо.

Отметим, сейчас новокузнечанин находится в полном порядке. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU