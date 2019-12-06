2019-12-06T09:18:42+03:00
Общество

Судебный пристав из Кузбасса спас жизнь человеку

У мужчины случился эпилептический приступ
Яна ПОПОВА
Поделиться:
Судебный пристав из Кузбасса спас жизнь человеку. ФОТО: УФССП России по Кемеровской областиСудебный пристав из Кузбасса спас жизнь человеку. ФОТО: УФССП России по Кемеровской области
Изменить размер текста:

В Кузбассе судебный пристав спас мужчину, у которого случился эпилептический приступ на улице города.

Так, в Новокузнецке к судебному приставу, работающему на посту входного контроля в помещениях судебных участков мировых судей Центрального судебного района, обратилась секретарь этого учреждения. Она рассказала, что на улице недалеко от здания суда лежит мужчина без признаков жизни.

Осмотрев мужчину, пристав решил, что у него случился приступ эпилепсии. Тогда сотрудник ведомства занес его в здание суда, вызвал медицинскую помощь и сделал все необходимое, чтобы он смог спокойно дышать. Когда мужчина пришел в сознание, он рассказал, что живет в соседнем доме и вышел на улицу на прогулку, во время которой ему стало плохо.

Отметим, сейчас новокузнечанин находится в полном порядке. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком в Кузбассе
Дождь в декабре: кузбасские синоптики объяснили нетипичное для зимы явление
Россельхозбанк предлагает новый вклад «Доходный Пенсионный»
Студентов КемГУ эвакуировали по пожарной тревоге
Сергей Цивилев рассказал о растущей рождаемости в Кузбассе
66-летний пенсионер попал под колеса легковушки в Кемерове
Жители Новокузнецка упрекают власти в замалчивание экологической ситуации
Неправильно топили: в новокузнецкой котельной ночью случился пожар
В Кузбассе директор строительной фирмы недоплатил налогов на 6 миллионов рублей
В Кузбассе почти в два раза сократился размер задолженности по заработной плате
В кемеровском колледже появилась памятная доска Иосифа Кобзона
Участковый вернул дерзко сбежавшего Валеру новокузнечанке
Кузбассовец с гранатой в руке грабил магазины
«Сожгу вместе с семьей!»: магазинный вор угрожал поймавшему его полицейскому из Кузбасса
Обрушились леса: четверо пострадали при ремонте церкви
В Кузбассе продолжат развивать сеть технопарков
Двое новокузнечан могут отправиться в тюрьму за зимние заготовки
Россельхозбанк предлагает новогодние ставки на потребительские кредиты
Кормушки-терема для птиц появились в детских садах и школах Юрги
«У одного водителя пробита голова, другой еле дышит»: на кузбасской трассе столкнулись грузовики
В Кузбассе начальник железнодорожной станции получил срок за хищение
На нескольких улицах Кемерова запретили парковку из-за вывоза снега
Из Новокузнецка запустят рейсы в Казань и Екатеринбург
Еще один мост будут перекрывать для автомобилистов в Новокузнецке
В Кемерове переименовали торговый центр «Аврора»