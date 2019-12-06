Студентов КемГУ эвакуировали по пожарной тревоге
Из здания Кемеровского государственного университета эвакуировали преподавателей, студентов и гостей. В это время в стенах учреждения проходил ежегодный фестиваль «Первый снег».
ЧП произошло вечером в четверг, 5 декабря, во втором корпусе КемГУ, расположенном на Советском проспекте, 73. В это время в университете проходил традиционный фестиваль «Первый снег». Все, кто находился в учреждении, а также в общежитии, которое расположено рядом, были эвакуированы.
По словам очевидцев, причиной экстренной меры могла стать неожиданная учебная тревога. Однако в МЧС эту информацию опровергли.
- Нам действительно поступал сигнал о возгорании. В одном из зданий вуза сработал датчик пожарной тревоги. На место были отправлены специалисты МЧС, однако во время проверки следов горения обнаружено не было, - сообщают в ГУ МЧС по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU