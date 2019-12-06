2019-12-06T09:52:32+03:00
Происшествия

Студентов КемГУ эвакуировали по пожарной тревоге

В это время в здании проходил фестиваль «Первый снег»
Яна ПОПОВА
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Студентов КемГУ эвакуировали по пожарной тревоге. ФОТО: архив.Студентов КемГУ эвакуировали по пожарной тревоге. ФОТО: архив.Фото: Александра БЕРДНИКОВА
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Из здания Кемеровского государственного университета эвакуировали преподавателей, студентов и гостей. В это время в стенах учреждения проходил ежегодный фестиваль «Первый снег».

ЧП произошло вечером в четверг, 5 декабря, во втором корпусе КемГУ, расположенном на Советском проспекте, 73. В это время в университете проходил традиционный фестиваль «Первый снег». Все, кто находился в учреждении, а также в общежитии, которое расположено рядом, были эвакуированы.

По словам очевидцев, причиной экстренной меры могла стать неожиданная учебная тревога. Однако в МЧС эту информацию опровергли.

- Нам действительно поступал сигнал о возгорании. В одном из зданий вуза сработал датчик пожарной тревоги. На место были отправлены специалисты МЧС, однако во время проверки следов горения обнаружено не было, - сообщают в ГУ МЧС по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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